72-Jährige trieb tot in Fluss: Ursache rätselhaft

Kein Krimi, aber doch ein Rätsel: Auch die gerichtsmedizinische Obduktion konnte noch nicht klären, woran eine Pensionistin in Vöcklabruck gestorben ist. Die 72-Jährige war am Sonntag beim Spazierengehen in den Mühlbach gestürzt. Ihre Leiche wurde am Montag entdeckt. Die Sicherheitsbehörden schließen eine Gewalteinwirkung aus.