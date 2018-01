Polizeiwagen rammt Pkw: Berlinerin (21) tot

Ermittler gehen davon aus, dass Unfallopfer telefonierte

Laut den Ermittlern könnte die 21-Jährige, die als Barista in einem Szene-Café arbeitete und dort laut "Bild" bald Chefin werden hätte sollen, während des riskanten Manövers telefoniert haben. "Ihr Handy lag im Fußbereich", so ein Polizist. "Wir gehen derzeit davon aus, dass sie es zwischen Kopf und Schulter geklemmt hatte, um zu telefonieren." Die Ermittlungen sollen aber natürlich auch die Frage klären, welche Schuld die Polizisten an dem Crash trifft.