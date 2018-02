Neuer Wohntrend: Kurzzeit-Wohnungen

Kampf um die begehrten Plätze

Die Nachfrage nach servicierten Wohnmodellen ist natürlich nicht unbegrenzt, und Experten gehen davon aus, dass der Markt in Wien in absehbarer Zeit gesättigt sein wird. Noch aber ist es nicht so weit und es wird munter gebaut und projektiert.



Die IG Immobilen, eine Tochtergesellschaft der OeNB, hat mit dem Orchideen Park in Döbling eines der ersten Boarding Houses (wie die schicken Business-Apartment-Hotels auch genannt werden) in Wien errichtet. Mit der Campus Lodge in Stadionnähe wurde im Jahr 2013 ein zweiter Standort eröffnet, im März 2018 folgen acht weitere, hochwertig ausgestattete City Apartments in der Wiener Innenstadt bzw. in zentrumsnahen Lagen.