„Michael Jackson Tribute Show“ gastiert in Wien

Zum Programm gehören Songs wie „Billie Jean“, „Beat It“, „Thriller“, „Bad“, „Black Or White“ oder das Duett „I Just Can’t Stop Loving You“ aber auch Klassiker wie „I Want You Back", „Blame It On The Boogie" oder „Rock With You“.



Großartige Bühnenshow

Beeindruckende Tanzchoreografien, eine tolle Live Band, aufwändig für die Show gefertigte Kostüme, original Sounds, Effekte, Videosequenzen, Bilder und eine tolle Licht Show machen die Show zu einem akustischen und optischen Erlebnis.



Emotionen, Hits und musikalische Highlights!