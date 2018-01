FPÖ-Bürgermeister montiert Grünen-Wahlplakat ab

Grüne: "FPÖ lässt Wahlkampfplakate nicht in Kärnten drucken"

Sauer stößt dem Grünen auch die Tatsache auf, dass die FPÖ ihre Wahlkampfplakate nicht in Kärnten drucken lässt. "Anstatt Kärntner Unternehmen zu unterstützen, lagert man die Plakat-Produktion nach Niederösterreich aus. Die heimische Wirtschaft stärkt man nicht dadurch, dass man tadellosen und professionellen Kärntner Unternehmern in den Rücken fällt und die Wertschöpfung aus Kärnten abzieht!“, kritisierte Gräfling. Die Grünen lassen ihre Freilandplakate in Kärnten drucken.