12 Pöltl-Punkte bei Torontos Sieg gegen Minnesota!

Die Toronto Raptors haben einmal mehr ihre Heimstärke in der National Basketball Association (NBA) unter Beweis gestellt und die Minnesota Timberwolves in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) 109:104 bezwungen. Jakob Pöltl zeigte mit zwölf Punkten, vier Rebounds und zwei blockierten Würfen in 19:23 Minuten auf dem Parkett eine starke Leistung. Hier im Video sehen Sie alle 12 Punkte von Jakob Pöltl.