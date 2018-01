Startschuss für Studiengebühren auch in Tirol

61 Prozent arbeiten im Schnitt 20 Stunden

Ziel der neuen Regelung: „Langzeitstudenten zu einem zügigen und vor allem erfolgreichen Studienabschluss zu bewegen“, so der zuständige Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (siehe Interview). Es seien nur 23.000 Studenten betroffen, heißt es aus dem Ministerium. Doch der Uni-Alltag sieht anders aus. Von den 280.000 Uni-Studenten in Österreich arbeiten 61 Prozent im Durchschnitt 20 Stunden in der Woche. Mehr als die Hälfte hat jedoch Schwierigkeiten, Job und Studium unter einen Hut zu bekommen. So lautet die Kurzfassung der aktuellsten Sozialerhebung der Studierenden.