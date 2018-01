Natascha Ochsenknecht ist raus!

Eigentlich wurde Natascha Ochsenknecht lange Zeit als Favoritin auf die Dschungelkrone gehandelt. Die Rechnung hat die 53-Jährige aber offensichtlich ohne die Zuschauer daheim vor den TV-Geräten gemacht. Die straften die Designerin an Tag 12 im australischen Urwald nämlich mit zu wenigen Anrufen ab. Also hieß es Koffer packen und zurück in die Zivilisation.