Hirscher: „Mir wird sicher noch etwas einfallen!“

Auf geht’s nach Korea!

Marco Schwarz wurde nach einem Einfädler nachträglich disqualifiziert, Michi Matt schied wie Hirscher im Viertelfinale aus. Nach dem Monster-Programm der letzten Wochen (15 Rennen in 58 Tagen) will Hirscher nun regenerieren. Die Anreise zu Olympia folgt dann am Sonntag. Denn Marcel will sich seine Medaillenchance in der Kombination nicht entgehen lassen.