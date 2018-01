Entlassungen und Rücktritt nach Raketenfehlalarm

Für Panik hatte vor rund zwei Wochen ein Raketenalarm im US-Bundesstaat Hawaii gesorgt - der sich schlussendlich als Fehlalarm entpuppte. Der Vorfall, der eine Vielzahl an Menschen in Angst und Schrecken versetzt hatte, hat nun Konsequenzen: So übernahm der Leiter des Katastrophenschutzes (HEMA), Vern Miyagi, die Verantwortung für den Vorfall vom 13. Jänner und trat am Dienstag zurück.