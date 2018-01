DNA-Treffer belasten Verdächtigen

Passiert ist die Bluttat in den frühen Morgenstunden des 14. Oktober: Mit einer Frau tanzte C. in einem Lokal in der Salzburger Gstättengasse. Ein Mann begann zu pöbeln, der Albaner fühlte sich provoziert – die Situation eskalierte. Als ein Türsteher schlichten wollte, soll C. sein Messer gezückt und ihm zweimal in den Rücken gestochen haben. Das Opfer erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen.