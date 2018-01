Freude und Entsetzen über neue Uni-Zugangshürden

Im Herbst 2016 gab es an der Karl-Franzens-Universität bei Jus 750 Erstsemestrige, zwei Jahre davor waren es 864 – Schwankungen wie diese erschweren natürlich die Planbarkeit. Mit den geplanten Neuerungen werde man nicht nur dieses Problem besser in den Griff bekommen, es werde auch möglich sein, die Betreuungsrelationen, wie es die Rektorin Christa Neuper etwas akademisch ausdrückt – gemeint ist das Verhältnis zwischen Studierenden und Professoren –, in den stark nachgefragten Studien Rechtswissenschaften, Pädagogik und Fremdsprachen zu verbessern: „Zum einen soll das mit zusätzlichen Professuren erreicht werden, zum anderen mit einem geregelten Zugang.“