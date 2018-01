Zwei Ferienregionen suchen nach „Chef“

Auch Vitalwelt braucht ab 2019 neue Spitze

Nach einem neuen Tourismuschef schaut sich aber nicht nur die Kaiserstadt mit mehr als 370.000 Nächtigungen im Jahr um, sondern auch die Vitalwelt um Bad Schallerbach mit zuletzt 500.000 Nächtigungen. Karin Pernica (59) geht Ende 2018 in Pension: „Ich will meine Vitalwelt in gute Hände übergeben, deshalb haben wir die Stelle schon jetzt ausgeschrieben.“