Mehr Geld für Universität freut den Rektor

Hintergrund ist für Schmidinger durchaus das Geld. „Durch die Abschaffung der Studiengebühren vor gut zehn Jahren fehlten uns an die 8 Millionen Euro im Budget. Die werden zugegeben aus dem Ministerium ersetzt.“ Würden, wie jetzt geplant, die erwerbstätigen Langzeit-Studenten zahlen, dann hieße das allein für die Salzburger Universität 800.000 Euro mehr pro Jahr, rechnet Schmidinger vor. „Geld, das wir wirklich brauchen können.“

In Salzburg würde die neue Regelung gut 1300 Studenten pro Semester treffen. Beschlossen wurde in diese Richtung aber noch nichts. Dafür was überfüllte Studienzweige betrifft. So werden die Zugangsregelungen bei Jus, Sprachwissenschaften, Sportwissenscahften, Psychologie oder Erziehungswissenschaften ausgedehnt. Auch die Uni-Finanzierung wird neu aufgestellt.



Die Salzburger Uni erhofft sich damit jährlich gut 15 Millionen Euro mehr im Budget.