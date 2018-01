Weststeirisches PPC-Werk wird doch zugesperrt

Es werden bis auf ein oder zwei Ausnahmen keine Bestellungen mehr angenommen. Der Produktionsstopp soll in der Dreherei für Ende März und in der Montage Ende April erfolgen. "Die Kündigungen werden in Abstimmung zur auslaufenden Produktion erfolgen." Für die verliebenen knapp 100 Mitarbeiter wurde bereits im Vorjahr ein Sozialplan ausgearbeitet, den die Gewerkschaft positiv beurteilte.