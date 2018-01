Ganz Salzburg im Football-Fieber

Im Jahr 2010 hat sich der Football-Verein Pinzgau Devils gegründet. Nach Ausscheiden des damaligen Obmanns war der Name laut Kurt Caspari, Obmann-Stv., eine Altlast, von der sich die 40 aktiven Spieler befreien wollten. Unter dem neuen Namen „Pinzgau Celtics“ – die Kelten waren im Gau einst stark vertreten – veranstalten sie am Super Bowl-Sonntag im WinWin in Zell am See ihre eigene All You Can Eat-Party. Los geht es um 21 Uhr.