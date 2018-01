TCG Unitech baut aus: Kremstal stach Mexiko aus

Keine Angst vorm „Gespenst der E-Mobilität“

Ernsthafte Überlegungen hatte TCG Unitech angestellt, ob das neue Werk nicht in Mexiko errichtet werden sollte. „Die Unsicherheit wollten wir dann aber nicht riskieren“, sagt Grigkar. Parallel zum Ausbau in Rohr wird auch der Standort in China erweitert, wo Kühlmittel- und Ölpumpen für Audi und VW gebaut werden. Grigkar: „Wir glauben an eine positive Zukunft und lassen uns auch nicht vom Gespenst der E-Mobilität schrecken.“