Klosterhof: Schicksalstag rückt näher

Pachtvertrag mit Stiegl unverändert

Die Zahl ist deutlich höher als bei Insolvenzeröffnung. Das hängt damit zusammen, dass Kurz Zahlungen an Gläubiger, die im letzten Jahr passierten, angefochten hat, diese das Geld zurückzahlen mussten. Diese stellten nun eben Forderungen bei Gericht, daher stieg die Überschuldung. Über den Sanierungsplan wird am 2. März abgestimmt. So viel ist klar: Das Angebot an die Gläubiger wird verbessert. Der Pachtvertrag mit Stiegl läuft derzeit unverändert weiter.