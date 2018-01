Streichungen aus Prüfbericht auch in Gmunden

Hinweis auf Rückforderung gestrichen

Im April 2008 wurde Stockinger dann über den Inhalt des Prüfberichtsentwurfs informiert, in dem doch viel Detailkritik am Gmundner „Selbstbedienungsladen“, so die Prüfer-Kritik, geübt wurde. Stockinger betonte zwar, er erwarte „für die Zukunft“ eine korrekte Vorgangsweise in der Stadt, ließ aber einiges streichen – zum Beispiel den generellen Hinweis auf die nötige Rückforderung bei den Reisepauschalen. Aus dem Entwurf gab es in jenem Kapitel insgesamt dann massive Streichungen.