„Keinen Kramsacher stört das Künstler-Grab“

Dass der Kramsacher Pfarrgemeinderat und die Erzdiözese Salzburg – wie berichtet – das von Künstler Alois Schild gestaltete Familiengrab abreißen wollen, stößt bei vielen „Krone“-Lesern auf Unverständnis. „Unglaublich, dass man so ein Kunstwerk zerstören will“ oder „ich finde es würdevoll“ so die Kommentare. In Kramsach selbst scheint das Grab kaum jemandem ein Dorn im Auge zu sein.