Böhmermann: „Österreich geht allen auf die Eier!“

Strache: "Wer ist bitte Jan Böhmermann?"

Strache fragte daraufhin in einem "profil"-Interview: "Wer ist bitte Jan Böhmermann außer ein Pausenclown und 'Berufskasperl'?" Weiters erklärte er, dass die Trommler auch schon bei ÖVP, SPÖ und KPÖ aufgetreten seien und die Vorwürfe daher "selbstentlarvend und peinlich" seien. Böhmermann antwortete nun mit der Parodie. Nachdem der Deutsche in dem Video genau wie Strache in Tirol von Trommlern begleitet Stiegen hinuntersteigt, erzählt er von der nächsten Episode seiner Sendung, die am Donnerstag ausgestrahlt wird.