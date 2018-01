Security im Flüchtlingsheim vergriff sich an Buben

„Viel tiefer geht‘s nicht“, resümierte der Richter nach dem Prozess am Dienstag gegen einen 51-jährigen am Landesgericht. Der Angeklagte hatte sich als Security-Mitarbeiter in einem Innsbrucker Flüchtlingsheim an zwei Buben vergriffen. Nur das freimütige Eingeständnis der Vorfälle bewahrte den Mann vor dem Gefängnis.