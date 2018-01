Hinter den Kulissen des Waldbauernbuben

Bei den Rosegger-Festspielen in Krieglach wirft Regisseur Georg Schütky einen neuen Blick auf den Roman „Jakob, der Letzte“ und auch das Festival La Strada erkundet den Autor mit sehr modernen Mitteln. Die Volkskultur Steiermark wendet sich in ihren Projekten – etwa einem Schreibwettbewerb – vor allem an Kinder und Jugendliche und styriarte und Oper Graz haben Konzertabende zu Rosegger geplant.