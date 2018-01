Simons „Flucht“ gegen Karriere-Knick

Dagegen blieb am Montag Morgen ein Sitz in der Charter-Maschine frei – weil Simon Pirkl den schwarz-grünen gegen ein grün-weißes Dress (Lustenau) wechseln wird. Zumindest bis Sommer (Austria besitzt aber auch eine Option). „Ich muss regelmäßig spielen, in den Pflichtspiel-Rhythmus kommen“, gesteht der technisch versierte Linksfuß, „und da habe und sehe ich aktuell in Innsbruck nicht so viele Chancen. Auch weil die Mannschaft ja einen guten Lauf bekommen hatte.“