Anrainer hoffen auf disziplinierte Fußballfans

Es waren keine schönen Szenen, die sich am 6. August des Vorjahres den Anrainern rund um das Allianz-Stadion in Wien-Hütteldorf geboten haben. Vor und nach dem Match von Rapid gegen Austria machten nämlich einige Fans des runden Leders Probleme. „Es wurde Bewohnern vor die Fenster gepinkelt, Mist einfach auf die Straße geschmissen, Autos beschädigt und bengalische Feuer gezündet“, berichtete Michaela B. verärgert. Frau B. ist Bewohnerin im Hugo-Breitner-Hof, der neben dem Stadion liegt. Sie wandte sich stellvertretend für zahlreiche andere Anwohner an uns. Seit dem Umbau des Rapid-Stadions in Hütteldorf habe sich die Situation mit problematischen Fans zwar verbessert, „wenn aber Rapid gegen Austria spielt, ist es schlimm“, so die Leserin weiter. Die Anrainervertreter sind auch mit der Polizei in Kontakt und hoffen, dass am Sonntag alles ruhiger und gesitteter abläuft.