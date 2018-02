Benjamin Booker: Streitbares Musik-Chamäleon

Bookers musikalische Rastlosigkeit liegt vielleicht auch in seinem nomadenhaften Leben begründet. Geboren an der Ostküste in Virginia, zog er mit seiner Familie relativ früh nach Tampa in Florida. Dort entdeckte der Teenager die örtliche DIY-Punkszene und ließ sich vor allem von der Band This Bike Is A Pipe Bomb nachhaltig faszinieren. „Sie hatten einen Song namens ,Depression‘, an dessen Ende die Songzeile ,depression ain’t so bad, look what it did for Robert Johnson‘ stand. Der Song sprach jede Faser meines Körpers an und schon am nächsten Tag nach dem Konzert war ich im örtlichen Plattenladen, um dem Typen gleich eine Doppel-CD abzukaufen.“