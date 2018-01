Sachspenden: Zu willhaben.at kommt wir-geben.org

Initiator des am Dienstag in Wien präsentierten Projekts ist der pensionierte Spitzenbanker Ernst Löschner, Betreiber der von ihm als Sozial- und Friedensinitiative gegründeten NGO "Alpine Peace Crossing". Löschner versteht wir-geben.org als gemeinnütziges, professionelles Start-up. An Sachspenden willkommen sind Dinge, die man selber nicht mehr benötigt, die aber anderen Menschen nützen - vom Surfbrett bis zum Kinderspielzeug oder Möbeln.