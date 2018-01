Hundehalter in Mattersburg fürchten Giftköder

In einem Fall soll der Unbekannte einen Giftköder in einen Garten geworfen haben. Danach litt die Hündin des Hauses an schweren Krämpfen. "Wir hatten Angst, dass sie es nicht überlebt", so das „Frauerl“. Nach der Behandlung bei einer Veterinärmedizinerin in Bad Sauerbrunn erholte sich die erschöpfte vierbeinige Patientin daheim. Nun fragen sich viele: "Wer kann Tieren so etwas antun?"