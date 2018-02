Nana Mouskouri erinnert an alte Weggefährten

Mehr als nur Schlager

Mouskouri beweist in den USA, dass sie weit mehr als Schlager kann. Die Platte, die inzwischen so etwas wie Kultstatus hat, erscheint in Amerika unter dem Titel "The Girl From Greece Sings", wohl auch als Konkurrenz zum "Girl von Ipanema". Später tritt sie mit Harry Belafonte auf, geht mit ihm auf Tournee. Mehr als 300 Millionen CDs hat sie verkauft, rund 1.200 Titel in verschiedene Sprachen aufgenommen - nur Madonna hat unter den Sängerinnen mehr Scheiben abgesetzt.