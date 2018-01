Gentleman, Bad Religion und Co. am Nova Rock

Ein Wiedersehen gibt es mit dem New Yorker Garage-Rock-Duo The Last Internationale, das im Indoor-Bereich des Frequency 2015 eine besonders freizügige Show an den Tag legte. Wer es gerne etwas härter und vertrackter will, der ist bei Baroness, Enter Shikari und Shinedown richtig, fröhlichen Punk mit Botschaft liefern Less Than Jake. Ebenfalls neu bestätigt wurden noch die mit frischem Debütalbum ausgestatteten Rock-Senkrechtstarter Starcrawler, The Raven Age, The Bloody Beetroots (live), Eisbrecher und die allseits beliebte Mittagskapelle Wendi’s Böhmische Blasmusik. Karten für das Event gibt es unter www.novarock.at.