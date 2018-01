Großstadtdschungel: Amazon eröffnet „The Spheres“

Über vier Milliarden Dollar haben Planung und Bau des neuen Amazon-Hauptquartiers in Seattle verschlungen. Am Montag eröffnete Firmenchef Jeff Bezos nach siebenjähriger Konstruktionszeit feierlich den futuristischen Kuppelbau namens "The Spheres", der über 400 Spezies und mehr als 40.000 Bäume und Pflanzen aus aller Welt beheimatet.