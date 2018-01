Hass im Häf´n

Zwischenfälle dieser Art gehören in der Justizanstalt bald zum Alltag, die Fälle von Übergriffen häufen sich seit Monaten. Erst am Samstag ließ ein gut durchtrainierter Tschetschene seinen Aggressionen freien Lauf, legte sich mit fünf Wachebeamten an, die ihn nur mit allergrößter Mühe in Zaum halten konnten. Der eigentliche Wahnsinn aber: Der 22-Jährige war Teil eines Boxtrainings in der Karlau und dementsprechend gut in Form. „Der ist ein richtiger Kampfsportler, so ein Training ist für mich absolut verwerflich“, sagte Mario Raudner, Vertreter der Justizwache-Gewerkschaft, noch am Sonntag.