Peinlicher Fehler auf Trumps Einladungskarten

US-Präsident Donald Trump hält in der Nacht auf Mittwoch seine erste Rede zur Lage der Nation – und alles, was im Vorfeld bewegt, ist ein peinlicher Rechtschreibfehler auf der Einladungskarte: Auf den Tickets wird zur "State of the Uniom"-Rede eingeladen statt zur "State of the Union", wie Kongressmitglieder und ein Behördenvertreter am Montag mitteilten.