Brand im Bordell: Großeinsatz der Feuerwehr

Ein verherender Brand ist in der Nacht auf Dienstag in einem Bordellbetrieb in Villach ausgebrochen. Kurz vor 23 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen Feuerschein bei der Hauptfeuerwache. In der Einsatzzentrale wurde Alarmstufe 2 ausgelöst, mehrere Wehren standen im Einstatz. Verletzt wurde niemand.