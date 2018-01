So glamourös war das „Krone“-Fußballfest

Was für ein rauschendes Fest im "Studio 44" in Wien. Beim "Krone"-Fußballfest am Montagabend war der Promi-Faktor wie jedes Jahr sehr hoch. Borussia-Dortmund-Coach Peter Stöger ließ es sich nicht nehmen, für einen Kurztrip in seine Heimat zu kommen und die Trophäe für den Trainer des Jahres abzuholen. Auch Neo-Sportminister Heinz-Christian Strache beehrte das glamouröse Fest.