Home, sweet home! Jagr kehrt in die Heimat zurück

Insgesamt bestritt er 1.733 Spiele in der "Regular Season" der NHL und liegt damit an dritter Stelle der ewigen Bestenliste. Dazu kommen 208 Partien in den Play-offs. Jagr hat die zweitmeisten Punkte (1.921) und am drittmeisten Tore (766) in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga erzielt.