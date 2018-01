Wohlfahrt-Frage: So hat die Austria entschieden!

Wohlfahrt ist seit Jänner 2015 bei seinem langjährigen Klub als Sportdirektor im Amt. "Wir haben heute die für den Klub und natürlich auch für mich persönlich strategisch wichtige Entscheidung getroffen, dass wir in den nächsten drei Jahren weiter gemeinsam an unseren Zielen arbeiten werden. Ich bin sehr stolz, auch künftig Sportdirektor des FK Austria Wien zu sein. Ich kann garantieren, dass ich mein ganzes Herzblut investiere und meinen Job mit großer Demut ausüben werde", meinte Wohlfahrt in einer Klub-Aussendung.