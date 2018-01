Stöger zum „Krone“-Trainer des Jahres gekrönt!

„Einen Hauch schöner“

Trainer des Jahres – nach einem Jahr, „das dir normal nicht passiert“, weiß Stöger. Zuerst der sensationelle Einzug mit Köln in die Europa League, wo man dann im Herbst sogar Arsenal schlagen konnte; dann der „richtig schlechte Bundesliga-Herbst“, der mit der Entlassung in Köln einen negativen Höhepunkt fand – und nur wenige Tage später das Engagement bei Borussia Dortmund, einem Top-Klub in Europa. „Geht normal alles gar nicht in einem Jahr, manche Trainer erleben so etwas in ihrer ganzen Karriere nicht.“