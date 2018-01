Aktion scharf im Fasching: 28 Lenker „Schein" los

Diese „Aktion scharf“ der Polizei hatte es in sich: In Kärnten wurden am Wochenende insgesamt 107 Lenker wegen diverser Verkehrsübertretungen zur Anzeige gebracht, 28 Alko-Lenkern wurde der Führerschein abgenommen. Der Rekordhalter hatte stolze 1,98 Promille „intus“, eine Radfahrerin wurde mit 1,4 Promille auf ihrem Drahtesel gestoppt. Weitere Schwerpunktaktionen sollen folgen.