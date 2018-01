Schneller Wechsel! Korkut neuer Stuttgart-Trainer

Tayfun Korkut wird neuer Cheftrainer des VfB. Korkut wuchs in Ostfildern auf und begann als Kind mit dem Vereinsfußball beim TB Ruit. Sein erstes Jahr im Profibereich bestritt er bei den Stuttgarter Kickers, ehe er 1995 im Alter von 21 Jahren zum türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul wechselte. Im weiteren Verlauf seiner Profikarriere spielte er bei Real Sociedad San Sebastian, Espanyol Barcelona, Besiktas Istanbul und Genclerbirligi Ankara und wurde dabei unter anderem von den beiden Weltmeister-Trainern Joachim Löw und Vicente del Bosque trainiert. Zudem gehörte er jahrelang der türkischen Nationalmannschaft an und nahm an den Europameisterschaften 1996 und 2000 teil.