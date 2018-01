Ab sofort: Online-Reservierungen für Pool-Liegen

Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich im Urlaub noch vor dem Frühstück mit einem Handtuch bewaffnet aufgemacht hat, um sich den besten Platz am Pool zu sichern. Denn rechtzeitig vor der Urlaubssaison bietet der erste Reiseveranstalter eine stressfreie Online-Reservierung für die Liege der Wahl an.