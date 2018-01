Frau (31) stürzte sich in Panik aus dem Fenster

Nach dem Branddrama mit zwei toten Frauen (31 und 61 Jahre alt) in einem Mehrparteienhaus in Wien-Margareten laufen die Ermittlungen weiterhin auf Hochtouren. Wie sich herausstellte, dürfte das Model in Panik gesprungen sein, die ältere Dame dürfte schon Wochen vor dem Brand den Freitod gewählt haben.