Bürgermeister: „Hatte mit dem Leben abgeschlossen“

"Du gehörst weg"

Am 6. September ging der Mann laut Anklage in das Gemeindeamt und besprühte ein Lehrmädchen sowie den Bürgermeister mit Pfefferspray. Anschließend setzte er dem Ortschef eine halb geladene Gaspistole auf die Brust und bedrohte ihn mit einem Messer. Dann soll er gesagt haben: "Du gehörst weg." Diesen Satz leugnet der Angeklagte allerdings, auch will er die Waffe mit dem Lauf nach unten gehalten habe - aus Angst, dass der Ortschef merkt, dass sie nicht echt sei. Der Kommunalpolitiker schilderte am Montag vor Gericht, dass er große Angst gehabt habe: "Ich habe mit meinem Leben abgeschlossen gehabt."