Größter Mann der Welt trifft auf kleinste Frau

In beiden Fällen hat die außergewöhnliche Größe medizinische Gründe. Kösen (34) litt an einem Gehirntumor, der ihn immer weiter wachsen ließ. Erst 2012 konnten Ärzte diesen Prozess stoppen. Seit 2013 ist er mit einer 76 Zentimeter kleineren Frau verheiratet. Amge (24) leidet unter der Krankheit Achondroplasie. Diese Mutation hat einen Effekt auf das Wachstum des Skelettsystems. Sie arbeitet als Schauspielerin und war beispielsweise in "American Horror Story" zu sehen.