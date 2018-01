Verdacht der Untreue: Bürgermeister tritt zurück!

Der örtliche Prüfungsausschuss hatte kurz vor Weihnachten schwere Vorwürfe gegen den Ortschef erhoben. Er soll über Jahre Aufträge der Gemeinde im Wert von mehr als 150.000 Euro ohne Beschlüsse an seine eigene Baufirma vermittelt haben. Bei der Staatsanwaltschaft wurde Anzeige wegen des Verdachts auf Untreue und Amtsmissbrauch erstattet, inzwischen ermittelt das Landeskriminalamt. Der Bürgermeister kündigte nun an, in der Gemeinderatssitzung am 30. Jänner von seiner Funktion zurückzutreten: "Ich bin zwar der festen Überzeugung, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen für unsere Gemeinde gearbeitet habe, aber ich will den Imageschaden von unserer Gemeinde abwenden."