Das wurde aus den Serienstars unserer Jugend

Nach weiteren Serien-Hits wie "Reich und schön" oder "Renegade" versuchte Lamas 2009, den Kardashians mit der eigenen Reality-TV-Show "Leave It To The Lamas", in der neben dem Star auch seine Ex-Gattin Michele Smith, seine Kinder Shayne und A.J. sowie Smiths Tochter Dakota zu sehen waren, Konkurrenz zu machen - allerdings mit mäßigem Erfolg. Nach nur einer Staffel wurde die Reality-Show auch schon wieder abgesetzt. 2014 meldete Lamas zum zweiten Mal in nur zehn Jahren Privatkonkurs an. Immerhin spülten einige wenige Projekte in den letzten Jahren auch wieder Geld ins Börsel des ehemaligen "Falcon Crest"-Schönlings. Fans des Schauspielers dürfen sich heuer zudem auf einen Kinofilm mit Lamas freuen.