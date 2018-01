Jazz Fest Wien 2018: Erste Highlights fixiert

Die 28. Auflage wird neben bereits etablierten Spielstätten auch neue, wie etwa das Schwarzberg, bespielen. Flaggschiff bleibt aber die Staatsoper: Hier geben sich zwischen 1. und 4. Juli Caro Emerald, Norbert Schneider, Thomas Quasthoff sowie Melody Gardot mit Louie Austen die Klinke in die Hand. Im Porgy & Bess wird Klaus Nüchtern eine aus der Handsemmel-Records-Familie rekrutierte Weltpremiere präsentieren: "The Mighty Roll" wird unter dem Motto "more than you can eat" drei Jazzgenerationen zusammenbringen.