Vor 60 Jahren flog der erste US-Satellit ins All

Der rund 14 Kilogramm schwere Satellit war am späten Abend an Bord einer vom deutschen Ingenieur und Raketenbaupionier Wernher von Braun mitentwickelten "Jupiter C"-Rakete vom Vorläufer des Weltraumbahnhofs in Cape Canaveral aus gestartet. Rund zwölf Mal pro Tag umrundete er danach in einer Entfernung von 354 bis 2515 Kilometer die Erde.