Pony im Mühlviertel brutal mit Messer verletzt

"Unseren Tieren hat bisher noch nie jemand etwas getan. Warum auch", fragt sich Brigitte Ratzenböck, die Senior-Chefin am Winklehnergut in Schenkenfelden nach dem Motiv für diese unfassbare Tat. Vermutlich hat der Täter schon in der Nacht zum vergangenen Donnerstag zugeschlagen. Zwar liegt die Koppel, auf die die Pferde vom Offenstall aus jederzeit gehen können, einen Kilometer vom Ort entfernt, doch es führt eine Straße daran vorbei. Der Tierquäler dürfte hier zugeschlagen haben, musste also nicht in den Stall einbrechen.