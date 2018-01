Goldene Generalprobe für Julia Dujmovits und Co.

Mit dem gewohnten Brett, das sie auch bei den Podiumsplätzen in Lackenhof und Rogla gefahren war, carvte Dujmovits dann in den Finalläufen zum vierten Weltcuperfolg. "Freitag habe ich ein längeres Board ausprobiert", gestand die 30-Jährige, "im zweiten Bewerb bin ich wieder zum alten Setup zurückgekehrt." Auch in Pyeongchang wird das Material eine Rolle spielen. Wer dort Favoritin ist? Eindeutig eine: Ester Ledecka (Tch), fünffache RTL-Saisonsiegerin. "Aber jeder hat Druck, jeder will gewinnen – man darf sich keinen Fehler erlauben", weiß Dujmovits. Deren Sieg einen Wermutstropfen hatte: Sabine Schöffmann verletzte sich am Sprunggelenk, wird am Montag in Österreich genauer untersucht.